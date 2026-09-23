ICC veroordeelt ex-rebellenleider Centraal-Afrikaanse Republiek

DEN HAAG (ANP/AFP) - Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag heeft een voormalige rebellenleider van de Centraal-Afrikaanse Republiek veroordeeld voor marteling en onrechtmatige gevangenneming. Mahamat Saïd Abdel Kani, kortweg Saïd, werd schuldig bevonden op vier van de zeven behandelde gevallen. Een straf wordt later bekendgemaakt.

Saïd stond terecht voor meerdere oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, gepleegd tijdens de burgeroorlog in 2013. Onder zijn leiding werden gevangenen in hoofdstad Bangui gemarteld en werd hun water en voedsel ontzegd. Ook werden arrestanten gekneveld en lagen zij zo op de vloer, soms te midden van hun eigen uitwerpselen. Enkelen van hen zouden uit wanhoop hun eigen urine hebben gedronken, om uitdroging tegen te gaan.

Tegen Saïd werd in 2019 een arrestatiebevel uitgevaardigd door het ICC, waarna hij in januari 2021 kon worden gearresteerd. Enkele dagen na zijn arrestatie werd hij overgebracht naar Den Haag.

De Centraal-Afrikaanse Republiek verkeert al jaren in een bloedige burgeroorlog. Het verbond van rebellengroepen Séléka, waarvan Saïd deel uitmaakte, veroverde in 2013 hoofdstad Bangui en verdreef daarbij president François Bozizé. De rebellen verweten Bozizé zich niet te houden aan eerdere vredesafspraken, onder meer over compensatieregelingen voor voormalige rebellen. Via de Democratische Republiek Congo wist Bozizé naar Kameroen te vluchten, waar hij werd opgevangen door president Paul Biya.