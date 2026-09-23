Influencer Julia Koopman met debuutboek in Bestseller 60

Influencer Julia Koopman heeft met haar debuut de Bestseller 60 gehaald. Haar boek Solonaise, over activiteiten in je eentje ondernemen, is binnengekomen op de achtste plek, meldt boekenkoepel CPNB woensdag. De presentatrice en content creator is vooral bekend van video's op Instagram en TikTok, waarin ze op "solodates" gaat.

De nieuwe nummer een van de lijst deze week is Poetins tsaristische droom van Beatrice de Graaf en Niels Drost. Voor beide auteurs is deze hoge notering een persoonlijk record. De hoogste nieuwkomer is Wat als opvoeden voor een groot deel hypnose is? van Edwin Selij. Voor de man achter Hypnose Instituut Nederland is het de derde keer dat hij de Bestsellerlijst haalt. Het kinderboek van Marcel van Roosmalen, De moppermeisjes (en hun mopperpapa), komt binnen op de 23e plek.

De rest van de top vijf bestaat uit Dit wordt toch niks van journalist Michel van Egmond, Het Waterpark van Rutger Vink & Thomas van Grinsven en de nieuwe roman van Connie Palmen, Johnnie Walker.