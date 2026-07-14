BIDDEFORD/HOUSTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse immigratiedienst ICE gaat stoppen met het staande houden van auto's, meldt persbureau Reuters op basis van anonieme bronnen. In de afgelopen week werden twee automobilisten doodgeschoten bij operaties van de immigratiedienst.

Fox News meldt dat de maatregel tijdelijk is. Agenten zouden eerst trainingen moeten volgen over het staande houden van auto's en dat alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogen doen.

Volgens ICE vormden de automobilisten die werden doodgeschoten in Maine en Texas een bedreiging voor hen en de openbare veiligheid. Na eerdere incidenten waarbij ICE betrokken was, doken achteraf beelden op die de lezing van de immigratiedienst in twijfel trokken.

Maandag werd geprotesteerd tegen het optreden van ICE en ook voor dinsdag zouden weer acties op de planning staan. Sinds president Donald Trump weer aan de macht kwam in 2025 zijn minstens zeven mensen doodgeschoten door de immigratiedienst.