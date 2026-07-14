Bioscoopketen Pathé vertoont de WK-finale op zondagavond 19 juli in dertien bioscopen op groot doek. Ook de officiële halftime-show, waarbij Justin Bieber, Shakira, BTS en Madonna optreden, is in de dertien Pathé-bioscopen te zien. De kaartverkoop is dinsdag van start gegaan, maakte het concern bekend.

Pathé vertoont al jarenlang grote wedstrijden van het WK en EK op groot doek. Voor de wedstrijden van Nederland en Curaçao die eerder dit WK werden gespeeld, was het animo zo groot dat er extra zalen bij werden geprogrammeerd.

Op televisie zendt de NOS de finale van het WK uit. De NOS en de NPO konden vooralsnog niet de vraag beantwoorden of de halftime-show ook live op de Nederlandse televisie wordt uitgezonden.