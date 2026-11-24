SINT-PETERSBURG (ANP/AFP) - Een in de Finse Golf in brand geschoten Russisch vrachtschip is volgens de Russische autoriteiten naar Sint-Petersburg gesleept. Het schip de Sparta II was afgelopen weekend op weg van die havenstad naar Kaliningrad toen het volgens Finland waarschijnlijk door een Oekraïense drone werd getroffen.

Het vaartuig vloog in brand en de zestien bemanningsleden werden aan boord genomen van een Russisch reddingsschip. Oekraïne heeft geen commentaar gegeven op het incident. De Sparta II werd getroffen tussen Finland en Estland, ongeveer 900 kilometer ten noorden van Oekraïne.