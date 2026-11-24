Justine Marcella gaat trouwen. Dat heeft de 55-jarige royaltywatcher bekendgemaakt op sociale media. Op Instagram deelt ze beelden van het aanzoek van haar partner Pieter Jelle Wytzes.

Wytzes ging op een knie in een restaurant in de Franse stad Lille. "Natuurlijk zei ik JA! Want een man die mijn leven zoveel leuker, mooier en fijner maakt, laat ik niet meer lopen", schrijft Marcella op Instagram. "En nu mag ik je straks ook nog mijn man noemen. Alsof ik je ooit nog had laten gaan!"

Marcella laat weten het leven zoveel mooier te vinden met Wytzes. "Onvoorwaardelijke liefde bestaat!", gaat ze verder. Ze noemt hem haar "grote liefde" en "favoriete mens om helemaal niets én alles mee te doen."

Marcella is onder meer bekend als koningshuisverslaggever voor Blauw Bloed, RTL Boulevard en Shownieuws. Uit haar eerdere relatie heeft ze twee kinderen.