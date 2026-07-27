In drie weken 162 aanhoudingen voor brandstichting in Frankrijk

PARIJS (ANP) - In Frankrijk zijn sinds 6 juli 162 mensen opgepakt op verdenking van opzettelijke brandstichting. Dat heeft de Franse premier Sébastien Lecornu maandag bekendgemaakt op X.

Frankrijk kampt dit jaar met een extreem bosbrandseizoen. Er is al zeker 116.085 hectare in vlammen opgegaan, een gebied groter dan de Veluwe. Daarmee is het voor Frankrijk een recordjaar. In het vorige recordjaar 2022 ging het om 72.000 hectare.

Lecornu herhaalt op X dat negen op de tien branden worden veroorzaakt door de mens en meestal door onvoorzichtigheid. Hij noemt als voorbeeld dat het mis kan gaan met een sigaret of barbecue. De premier wijst erop dat op opzettelijke brandstichting een gevangenisstraf van maximaal vijftien jaar staat.