Filmstudio laat uitgelekte versie The Odyssey van X halen

Filmstudio Universal heeft een illegale, uitgelekte versie van bioscoophit The Odyssey van X laten halen. De film werd op X aangeprezen met de tekst "Iemand heeft The Odyssey helemaal op X gezet, geloof je dat?" Het account waarop de film werd aangeboden, werd na een kleine drie uur offline gehaald. Maar voordat dat gebeurde, hadden zo'n drie miljoen mensen het bericht gezien en de film bekeken.

Het is onduidelijk hoe de uitgelekte versie op X terechtkwam. Filmstudio Universal laat in een verklaring aan Variety weten dat "we meteen actie hebben ondernomen nadat we hoorden dat er een niet-geautoriseerde versie van de film online werd verspreid. We zullen alles doen wat in onze macht ligt om ons intellectueel eigendom te beschermen".

Elon Musk, de eigenaar van X, heeft de afgelopen weken kritiek geuit op de film. Zo stelde hij dat het een schande was voor het verhaal dat een vrouw van kleur, actrice Lupita Nyong'o, het mythologische personage Helena van Troje speelt. Ook kondigde Musk aan dat hij met zijn AI-platform Grok zelf een "historisch accurate" versie van het mythologische verhaal gaat maken.