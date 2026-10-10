NEW DELHI (ANP/RTR) - De politie heeft de Indiase hoofdstad New Delhi afgegrendeld in aanloop naar een jongerenprotest over aanpassingen aan de lijsten met kiesgerechtigden. Metrostations zijn gesloten, mobiel internet is opgeschort en agenten zoeken naar demonstranten in bussen die worden tegengehouden bij toegangspunten tot de stad.

Jongeren willen in New Delhi het vertrek eisen van verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar. Hij ligt onder vuur omdat zeker 130 miljoen namen van de kiezerslijsten zijn gehaald. De autoriteiten zeggen dat wordt gekeken of kiezers bijvoorbeeld dubbel op lijsten staan of zijn overleden, maar volgens critici worden ook namen geschrapt van personen die wel stemgerechtigd zijn.

Dat leidt tot een gespannen sfeer in New Delhi. Er patrouilleren duizenden leden van de ordediensten en op beelden is te zien dat betogers worden afgevoerd. Daarnaast zou oprichter Abhijeet Dipke van de Kakkerlakkenbeweging, een protestgroep van jongeren, zijn aangehouden op het vliegveld.