George Clooney heeft zich voor het eerst uitgesproken over de dood van familievriend Presley Gerber, die vorige maand op 27-jarige leeftijd overleed. "Ik denk niet dat we nu al in staat zijn om erover te kunnen praten", vertelt de Amerikaanse acteur tegen Entertainment Tonight.

Clooney noemt het overlijden van Gerber, zoon van voormalig topmodel Cindy Crawford en zakenman Rande Gerber, "een van de meest verwoestende dingen die onze familie is overkomen". "En voor hun familie is het, zoals je je kunt voorstellen, het ergste wat een familie kan overkomen."

Clooney is al jarenlang goed bevriend met Crawford en haar echtgenoot. Daarnaast is hij zakenpartner van Rande Gerber, met wie hij in 2013 het drankmerk Casamigos Tequila oprichtte.

Presley Gerber overleed op 21 september in een afkickkliniek in de omgeving van Los Angeles. Het model overleed mogelijk aan een overdosis, werd later bekend. De familie vraagt in een verklaring "om privacy in deze zeer moeilijke en pijnlijke tijd".