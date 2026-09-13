JAKARTA (ANP/AFP/RTR) - Een Indonesisch passagiersschip met 243 mensen aan boord is in problemen geraakt tijdens slecht weer op de Javazee. Volgens reddingsdiensten zijn met behulp van boten in de omgeving 103 opvarenden geëvacueerd. Eén passagier zou het niet overleefd hebben.

Het schip was onderweg van Soerabaja op Oost-Java naar Banjarmasin op Borneo toen het op ongeveer 150 kilometer van Banjarmasin contact verloor met de maritieme autoriteiten. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Er is een grote zoek- en reddingsactie met schepen en helikopters opgezet.