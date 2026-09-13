De Blauwbilgorgel van C. Buddingh' is dit jaar het Kinderboekenweekgedicht 2026. Dat heeft boekenkoepel CPNB zondag gemeld. Kinderen in het hele land maken tijdens de Kinderboekenweek hun eigen opvoering van het beroemde gedicht.

De Kinderboekenweek haalt dit jaar poëzie van het papier naar de planken. Met het thema Spot aan! staat de week dit jaar in het teken van verhalen die tot leven komen en dat geldt ook voor het officiële Kinderboekenweekgedicht. Vanaf deze week kunnen scholen en bibliotheken aan de slag met het beroemde gedicht en een eigen voordracht of optreden bedenken. "Van fluisterend tot zingend, van gebarentaal tot op een zelfgebouwd podium: alles mag", aldus CPNB.

C. Buddingh' (1918-1985) mag gerekend worden tot de populairste dichters van zijn generatie. Hij introduceerde het alledaagse taalgebruik in de poëzie en bracht die onder de aandacht bij een groot publiek. De 'gorgelrijmen', gedichten met verzonnen woorden, zijn Buddinghs bekendste creatie. De Blauwbilgorgel is hier onderdeel van.

De Kinderboekenweek vindt dit jaar voor de 72e keer plaats, van 30 september tot en met 11 oktober.