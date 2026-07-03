Interpol zoekt Oekraïense vrouw (39) na bomaanslag Monaco

MONACO (ANP) - Interpol is na de bomaanslag in Monaco afgelopen maandag op zoek naar de 39-jarige Anastasiia Berezovska. De internationale politieorganisatie heeft voor de Oekraïense verdachte een internationaal opsporingsverzoek uitgevaardigd en gepubliceerd, een zogenoemde red notice. Meerdere media meldden dat ze eerder deze week in Duitsland is gespot, waar ze volgens Le Parisien ook woont.

Bij de bomaanslag raakten drie mensen ernstig gewond, onder wie de Oekraïense oligarch Vadym Jermolajev. Er begon een internationale klopjacht nadat aannemelijk werd dat de verdachte kort na de aanslag richting Frankrijk was gevlucht.

Berezovska zou tijdens de aanslag een zwarte pet hebben gedragen en deed zich mogelijk voor als man, meldden Franse media eerder. Volgens Interpol wordt de vrouw verdacht van poging tot moord, het plaatsen van een explosief op een openbare weg met criminele intentie en criminele samenzwering. Ze heeft een tattoo op haar rechterarm, mogelijk van een slang, en spreekt Duits.