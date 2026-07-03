Lenny Kuhr heeft de gitaar waarop zij eind jaren zestig het beroemde lied De Troubadour schreef aan een trouwe fan gegeven. Dat laat haar echtgenoot vrijdag weten aan het ANP. De 76-jarige zangeres meldde woensdag op Facebook dat zij van plan was het dierbare instrument te gaan verkopen. Maar hierop is zij teruggekomen, meldt haar man.

"We kregen veel reacties, maar het voelde goed de gitaar cadeau te doen aan een trouwe fan die we al heel lang kennen en die een speciaal plekje in Lenny's hart heeft", meldt Rob Frank. "Hij speelt zelf ook gitaar en heeft ook workshops van Lenny gevolgd."

Kuhr gaat binnenkort naar Israël emigreren en wil van haar spullen af. Met De Troubadour won de artieste in 1969 het Eurovisie Songfestival. Het is overigens niet de gitaar die Kuhr bespeelde tijdens het liedjesfestijn zelf.