Inwoners negen geëvacueerde dorpen Spanje mogen weer naar huis

MADRID (ANP) - De inwoners van negen Spaanse dorpen die waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden mogen weer naar huis, melden Spaanse media als EFE en El País. Het gaat om gemeenten in de provincie Toledo, net ten zuiden van waar het vuur woedt.

De branden vinden met name plaats in de provincie Ávila en de autonome gemeenschap Madrid, maar ook een deel van Toledo is getroffen. Nu de beperkingen voor negen dorpen zijn opgeheven, zijn in die provincie nog twee gemeenten geëvacueerd. Ook veel wegen zijn maandagavond weer vrijgegeven.

In totaal zijn zo'n 60.000 mensen in Spanje geëvacueerd vanwege de branden. De autoriteiten waarschuwden dat het over een paar dagen weer erg warm kan worden, wat ervoor kan zorgen dat het vuur zich verder verspreidt. Voor de nacht van maandag op dinsdag worden wel goede weeromstandigheden verwacht om te blussen, aldus minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande-Marlaska volgens El País.