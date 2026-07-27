Purple Rain-musical komt naar Broadway in 2027

Purple Rain, de musical gebaseerd op de gelijknamige speelfilm van Prince en het met een Grammy bekroonde album uit 1984, komt volgend jaar naar Broadway. Producent Orin Wolf maakte maandag bekend dat de voorstelling in première gaat in het New Yorkse Majestic Theatre, met de eerste preview op 12 maart 2027. De officiële première is op 12 april, laat de organisatie maandag weten.

De musical bevat meer dan twintig hits van Prince, waaronder When Doves Cry, I Would Die 4 U, Take Me with You en The Beautiful Ones. In het voorjaar van 2025 ging de musical al in Minneapolis in première, de geboorteplaats van Prince. Het is nog niet bekend wie de rollen gaat spelen in de nieuwe adaptatie voor Broadway. Het verhaal van Purple Rain gaat over de jonge, getalenteerde muzikant The Kid, die worstelt met zijn moeilijke thuissituatie, een rivaliserende muziekband en een complexe liefdesrelatie.

"Prince is zonder twijfel een van de meest unieke en briljante muzikanten die we ooit hebben gehad", zei Wolf in een persbericht. "Wat hij heeft bereikt met Purple Rain - het nummer, het album en de film - is een eerbetoon aan de kunst van het muziek maken en laat die op het allerhoogste niveau zien. Het zal voor het publiek van nu net zo opwindend zijn als toen we deze nummers voor het eerst op onze boomboxen hoorden."

Prince verkocht wereldwijd meer dan 150 miljoen platen. De Amerikaanse sterartiest overleed in 2016 op 57-jarige leeftijd door een per ongeluk genomen overdosis van de zware pijnstiller fentanyl.