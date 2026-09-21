Iraanse buitenlandminister aangekomen in New York voor VN

NEW YORK (ANP/RTR) - De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is aangekomen in New York voor zijn bezoek aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, meldden Iraanse media. Dinsdag begint het plenaire debat, waarbij wereldleiders om de beurt het woord krijgen.

Ondanks de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten mag er een Iraanse delegatie afreizen naar New York. Daarbij zijn wel reisbeperkingen opgelegd, net als een verbod op het kopen van bepaalde goederen. De VS hebben geen visa afgegeven voor het communicatieteam van de Iraanse president Masoud Pezeshkian.

Het plenaire debat start dinsdag traditioneel met de Braziliaanse president, Luiz Inácio 'Lula' da Silva. Daarna is de Amerikaanse president Donald Trump aan de beurt, als gastland. Pezeshkian komt woensdagochtend aan het woord.