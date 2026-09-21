Arnold Schwarzenegger brengt nieuw zelfhulpboek uit

Arnold Schwarzenegger brengt in 2027 een nieuw boek uit, getiteld Better Every Day. Dat hebben de uitgeverij Penguin en de acteur zelf maandag bekendgemaakt. Het is een vervolg op zijn zelfhulpboek Be Useful uit 2023.

De uitgever liet aan People weten dat Better Every Day fungeert als een praktische gids voor lezers om te groeien en hun doel in het leven te vinden. De acteur put voor het verhaal uit zijn eigen levenservaring. "Als ik actieplan zeg, dan meen ik dat ook. Wees nuttig is mijn levensfilosofie; Better Every Day is de manier waarop je dat in de praktijk brengt", liet Schwarzenegger zelf op sociale media weten. "Dit boek is een handboek, gevuld met verhalen uit mijn leven, die altijd zijn gekoppeld aan wekelijkse acties die je direct aan je leven kunt toevoegen."

"Als Be Useful het filosofieboek van Arnold was, dan is Better Every Day het werkboek van Arnold", vervolgt de verklaring van de uitgever. Naast zijn zelfhulpboeken schreef de Oostenrijks-Amerikaanse acteur, ex-bodybuilder en oud-politicus in 2012 ook al zijn memoires Total Recall: My Unbelievably True Life Story.