Iraanse garde meldt ongeluk met twee schepen in Straat van Hormuz

BANDAR ABBAS (ANP/RTR) - Twee schepen hebben volgens de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde (IRG) een ongeluk gehad op "de zuidelijke route" door de Straat van Hormuz. Vier vaartuigen zouden ondanks waarschuwingen van Iran over die route hebben willen varen, wat tot het ongeluk leidde. De andere twee hebben het opgegeven.

De garde verwijt de VS bemanningen aan te moedigen over een onveilige route door de zeestraat te gaan. Dat leidt volgens de IRG zeker tot ongelukken. Bedoeld worden waarschijnlijk de wateren dichtbij de kust van Oman. Dat emiraat ligt aan de zuidelijke oevers van de zeestraat en de Golf van Oman.