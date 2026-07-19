Bente maakt statement voor Palestina bij Zwarte Cross

Bente heeft tijdens haar optreden op het hoofdpodium van Zwarte Cross een statement gemaakt tegen "het geweld en de genocide in Palestina". De zangeres en haar band gingen in het rood gekleed om een "rode lijn" te trekken, verklaart de zangeres zondag op Instagram.

"Omdat ik geloof dat stil blijven geen optie is. En omdat ik geloof dat solidariteit ertoe doet, ook als de mensen voor wie je opkomt ver weg zijn", vervolgt de zangeres op sociale media. "Ik kies voor liefde. Voor vrijheid. Voor vrede. Juist voor de mensen die we niet iedere dag in de ogen kunnen kijken, maar die net zoveel waard zijn als jij en ik."

De 25-jarige Bente deelt een reeks foto's van het optreden. Daarop is te zien dat de vijfkoppige band volledig in het rood gekleed ging. Ook werd 'Bente' in rode letters op het scherm op het podium afgebeeld. "Dankjewel voor jullie liefde zwarte cross", sluit ze haar bericht af. Het optreden vond vrijdagmiddag plaats op het hoofdpodium van het Lichtenvoordense festival.