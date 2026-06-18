Iran en VS hebben tijdelijke deal ondertekend

WASHINGTON (ANP) - De presidenten van de Verenigde Staten en Iran hebben de tijdelijke overeenkomst tussen de landen officieel ondertekend. Dat melden Iraanse staatsmedia en bevestigt een functionaris van het Witte Huis aan persbureau Reuters.

Eerder was er sprake van dat de overeenkomst vrijdag zou worden getekend in Zwitserland, tijdens een ceremonie waarbij ook de Amerikaanse president JD Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter Mohammed Bagher Ghalibaf aanwezig zouden zijn. Een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken liet in de nacht van woensdag op donderdag echter weten dat een dergelijke ceremonie niet in de plannen van Iran past.

In het zogenoemde memorandum van overeenstemming is onder meer afgesproken dat de Straat van Hormuz wordt geopend en dat alle conflicten in de regio worden beëindigd, inclusief in Libanon. Volgens de woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de zestig dagen waarvoor de afspraken gelden donderdag direct ingegaan. De landen kwamen overeen in die zestig dagen onderhandelingen te voeren over een definitief akkoord, maar spraken af dat die termijn met wederzijdse instemming kan worden verlengd.

Ook heffen de VS de sancties op en zetten ze een fonds op voor de wederopbouw van Iran. De tekst van het plan kwam eerder in handen van Amerikaanse media en werd woensdagavond laat ook gedeeld door staatsmedia in Iran.