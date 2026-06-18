FIFA: 400.000 online haatdragende reacties verwijderd rondom WK

ATLANTA (ANP) - De FIFA heeft sinds de start van het wereldkampioenschap voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico bijna 400.000 online haatdragende reacties verwijderd. Dat meldt de wereldvoetbalbond woensdagavond (Amerikaanse tijd).

Volgens de FIFA zijn vanaf de eerste wedstrijd op 11 juni 3,8 miljoen berichten beoordeeld en 388.000 daarvan verwijderd om de deelnemers aan het WK in Noord-Amerika te beschermen tegen online haat. De FIFA houdt het aantal online haatmeldingen sinds het vorige WK van 2022 in Qatar bij.

"Terugkijkend is er niets veranderd", reageert voormalig topspits George Weah uit Liberia, die deel uitmaakt van een panel van de FIFA dat is opgericht om een oplossing te bedenken voor de vele haatdragende reacties. "Ik heb racistische beledigingen meegemaakt toen racisme op zijn hoogtepunt was. Maar we praten er vandaag de dag nog steeds over. En daarom vechten we, proberen we jongeren op te voeden zodat ze opgroeien tot liefdevolle mensen, niet alleen tot mensen die van het spel houden. Discriminatie heeft geen plaats in onze samenleving."