Iran: Hormuz heropent aan einde van zevendaags plan

TEHERAN (ANP/AFP) - Iran is bereid binnen zeven dagen de blokkade op de Straat van Hormuz op te heffen en de nucleaire onderhandelingen te hervatten, mits de VS akkoord gaan met het eisenpakket van Iran. In de marge van de VN-top in New York zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, vrijdag dat de bal nu bij de VS ligt om dit zevendaagse plan te accepteren.

Op vragen over het zevendaagse plan dat Iran heeft voorgesteld, antwoordde een Amerikaanse functionaris dat de twee landen "positieve, constructieve gesprekken" voeren via bemiddelaars, meldt persbureau Reuters. De VS en Iran zouden het onder meer hebben over nucleaire zaken.

De eisen van Iran omvatten onder meer dat de VS hun maritieme blokkade opheffen, hun oliesancties versoepelen en zich houden aan een staakt-het-vuren dat Libanon omvat. "Ik kan je vertellen dat als de Amerikaanse kant serieus van plan is om tot een akkoord te komen en de Straat van Hormuz te heropenen, nu alles is voorbereid", aldus Araghchi.

De VS en Iran tekenden in juni al een tijdelijke overeenkomst. Daaruit moest onder andere volgen dat de Straat van Hormuz zou heropenen en de onderhandelingen over het Iraanse atoomprogramma zouden worden hervat. Dit memorandum van overeenkomst viel in juli uit elkaar.