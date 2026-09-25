Online gokken per direct verboden in Brazilië

BRASILIA (ANP/RTR) - Online gokken is per direct verboden in Brazilië. De Braziliaanse president Luiz Inácio 'Lula' da Silva heeft vrijdag een presidentieel decreet uitgevaardigd dat het onmogelijk maakt om nog geld te storten op goksites.

Het verbod is de laatste in een reeks maatregelen die Lula trof in aanloop naar de verkiezingen in oktober. Op 4 oktober wordt de eerste stemronde gehouden en volgens opiniepeilingen wordt het een nek-aan-nekrace tussen Lula en de rechtse senator Flávio Bolsonaro, de oudste zoon van oud-president Jair Bolsonaro.

Nog geen twee jaar geleden stond de Braziliaanse regering online gokken nadrukkelijk toe, maar nu heerst er groeiende bezorgdheid over de impact ervan op huishoudbudgetten en de recordhoge schuldenlast. De minister van Financiën, Dario Durigan, spreekt zelfs van een volksgezondheidsprobleem. Volgens zijn ministerie geven Braziliaanse huishoudens jaarlijks ongeveer 60 miljard real uit aan online gokken (ruim 10 miljard euro).

Vanaf 6 oktober moeten appstores en internetproviders online gokwebsites blokkeren, aldus Durigan. Tot die tijd kunnen mensen hun geld nog opnemen. De maatregel geldt voor zeker 120 dagen, daarna moet die door het Congres goedgekeurd worden om van kracht te blijven.