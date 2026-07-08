TEHERAN (ANP) - Iran kondigt represailles aan tegen de Verenigde Staten, nadat het Amerikaanse leger in de nacht van dinsdag op woensdag luchtaanvallen uitvoerde op Iraanse doelen rond de Straat van Hormuz. Volgens nieuwszender IRIB waren er zes explosies te horen op het Iraanse eiland Qeshm, zeven in de stad Sirik en nog meer in de grote havenstad Bandar Abbas.

"Iran geeft een ernstige waarschuwing af over de gevolgen van de Amerikaanse schending van het verdrag en zal beslissende maatregelen nemen om zijn belangen en nationale veiligheid te beschermen", aldus het ministerie in een verklaring die via Telegram door IRIB News werd verspreid. Met 'het verdrag' doelde Teheran op het in Islamabad overeengekomen memorandum dat tot vrede tussen de twee landen moet leiden.

De VS trokken eerder op dinsdag een tijdelijke ontheffing van sancties op Iraanse olie in, nadat drie tankers waren getroffen in de Straat van Hormuz. De Britse maritieme veiligheidsdienst UKMTO had gemeld dat een "onbekend projectiel" een tanker raakte en brand veroorzaakte. Daarna zouden nog twee schepen zijn getroffen.