Liz Meriwether gaat het scenario schrijven voor de aankomende film over het leven van Britney Spears, melden vakmedia. Eerder was al bekend dat Jon M. Chu de film gaat regisseren en Marc Platt is aangetrokken als producent.

Meriwether is onder meer bekend als maker van de sitcom New Girl en als schrijver van de film No Strings Attached uit 2011. Ook was zij verantwoordelijk voor de series The Dropout en Dying for Sex.

De biopic over Britney Spears wordt gebaseerd op de memoires van de zangeres. Van The Woman in Me, dat in 2023 verscheen, zijn wereldwijd miljoenen exemplaren verkocht.

De afgelopen jaren werken filmstudio's vaker aan biopics over muzikale supersterren. Zo werd Michael, over Michael Jackson, dit jaar een succes. Universal werkt volgens The Hollywood Reporter ook aan een biopic over Snoop Dogg.