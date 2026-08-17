TEHERAN (ANP) - Een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat het zogenoemde memorandum van overeenstemming met de Verenigde Staten "irrelevant" is sinds de Amerikanen het schonden. De deadline van zestig dagen voor verdere gesprekken die maandag afloopt, is daarmee ook niet van belang, zegt de woordvoerder volgens Al Jazeera.

Tijdens de periode van zestig dagen moest verder worden gepraat over zaken die nog geen onderdeel waren van de voorlopige overeenkomst, zoals het nucleaire programma van Iran. Volgens Iran hebben die gesprekken uiteindelijk niet plaatsgevonden vanwege "grove schendingen" door de VS, schrijft Al Jazeera. Het memorandum voorzag in de heropening van de Straat van Hormuz, maar die werd al snel weer gesloten.

Volgens de zender zegt Iran maandag dat niet de overeenkomst zelf, maar de uitvoering ervan leidend is. Iran en de VS zeiden allebei al eerder dat ze geen reden zien om het akkoord na te leven zolang de ander dit ook niet doet.