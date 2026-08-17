KRO-NCRV lanceert microdramaserie voor TikTok en YouTube

KRO-NCRV lanceert De laatste zomer, de eerste microdramaserie van de Nederlandse publieke omroep. Microdrama bestaat uit verticaal gefilmde, ultrakorte series van één tot twee minuten per aflevering. Het genre wint wereldwijd vooral onder jongeren aan populariteit.

De laatste zomer is gemaakt in samenwerking met producent Every Media, bekend van jeugdseries als Ons huis op Mars en Oorlog-Stories: Het Geheim van Mijn Vader!. De laatste zomer bestaat uit tien afleveringen en is vanaf vrijdag 21 augustus dagelijks te zien op het TikTok- en YouTube-kanaal van NPO Zapp.

De serie gaat over de 13-jarige Sosha, die met maar één missie terugkeert op de camping waar ze al jaren komt: haar eerste zoen. Ze wordt verliefd op de 15-jarige campingmedewerker Sven, maar de concurrentie is groot. Ondertussen kampt ze met haar irritante broertje Cas en verbergt ze een geheim dat alles op zijn kop kan zetten.

De hoofdrollen worden gespeeld door Indi-Eva Heijberg (Sosha), Aiden Maij (Sven) en Bibi Speek (Zoë). Vreneli van Helbergen speelt Sosha's moeder en Felix Braam haar broertje Cas. Het scenario is geschreven door Thirsa van Lier en de regie is in handen van Davey Driessen.