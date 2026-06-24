Iran noemt deal met VS 'verklaring van Amerikaanse nederlaag'

TEHERAN (ANP/AFP) - Iran zegt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten te zien als bekentenis van de Amerikanen dat ze de oorlog hebben verloren. Hoewel de Amerikaanse president Donald Trump het zogenoemde memorandum van overeenstemming presenteerde als grootste overwinning, noemt de Iraanse parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar Mohammad Bagher Ghalibaf de deal een "verklaring van Amerikaanse nederlaag".

"De overeenkomst van Islamabad was niet het resultaat van druk en dwang, maar van het verzet en de vastberadenheid van het dappere Iraanse volk," zei Ghalibaf op Iraanse televisie. Trump claimde eerder nog dat Iran hem had gesmeekt om een deal te sluiten. Ook zei hij tijdens de oorlog meerdere keren alleen akkoord te gaan met de "volledige overgave" van Iran.

Maar de overeenkomst krijgt in de VS veel kritiek, omdat de Amerikanen veel concessies hebben gedaan. De VS heffen sancties tegen Iran op, geven Iraanse tegoeden vrij en zetten een fonds op voor wederopbouw van Iran.