Thais koningspaar brengt staatsbezoek aan Frankrijk

De Thaise koning Vajiralongkorn en koningin Suthida brengen van 28 juni tot en met 2 juli een staatsbezoek aan Frankrijk. Het bezoek vindt plaats op uitnodiging van de Franse president Emmanuel Macron en staat in het teken van 170 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Thailand en Frankrijk, meldt het Thaise koningshuis woensdag.

Het koningspaar wordt op 29 juni officieel verwelkomd in Parijs door Macron en zijn echtgenote. Ook staat een staatsbanket op het programma. Een dag later leggen de koning en koningin onder meer een krans bij het graf van de onbekende soldaat onder de Arc de Triomphe en krijgen zij uitleg over duurzame stadsontwikkeling in de Franse hoofdstad. Prinses Sirivannavari sluit in Parijs aan bij onderdelen van het programma.

Op de laatste dag van het staatsbezoek reist het koningspaar naar Toulouse voor een bezoek aan vliegtuigbouwer Airbus, waar zij worden bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen in de luchtvaartsector.