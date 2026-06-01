Iran staakt communicatie met VS om situatie in Libanon

01 jun , 15:39Buitenland
anp010626125 1
ANP
TEHERAN (ANP/RTR) - Iran staakt de communicatie met de VS via bemiddelaar Pakistan vanwege het aanhoudende geweld in Libanon. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. De onderhandelingen met de Amerikanen zouden stilliggen totdat de VS de Iraanse eis van een volledig staakt-het-vuren in zowel Gaza als Libanon inwilligen.
Israël is in dat laatste land de voorbije dagen noordelijk opgetrokken, en blijft in Libanon aanhoudend Hezbollahdoelen aanvallen. Naar eigen zeggen doet het dat om plaatsen in het noorden van Israël veilig te stellen.
