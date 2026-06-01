KYIV (ANP/AFP) - Rusland heeft Oekraïne afgelopen maand bestookt met een recordaantal langeafstandsdrones. Het waren er volgens berekeningen van persbureau AFP meer dan 8000, bijna een kwart meer dan in april. Dat terwijl in mei nog een kortstondige wapenstilstand gold.

Oekraïne heeft afgelopen jaar een luchtafweer opgezet die volgens de luchtmacht ongeveer 91 procent van de onbemande vliegtuigjes en raketten neerhaalt. Dat betekent dat honderden drones alsnog door de verdediging braken.

Met de snelle ballistische raketten die Rusland ook steeds meer afvuurt, heeft Oekraïne veel meer te stellen. Mei staat met 211 raketten in het rijtje van maanden dat Rusland die het meest inzette.

Oekraïne heeft voortdurend te weinig luchtverdedigingsraketten die Russische raketten uit de lucht kunnen halen. Dat tekort dreigt alleen maar nijpender te worden als de oorlog in Iran voortduurt en de Verenigde Staten bijvoorbeeld hun schaarse Patriot-raketten daarvoor reserveren.