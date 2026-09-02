ERBIL (ANP) - De Iraanse Revolutionaire Garde zegt een gecombineerde aanval met raketten en drones te hebben uitgevoerd op Amerikaanse faciliteiten in de provincie Erbil in het noorden van Irak. De aanval is een vergeldingsactie voor een Amerikaanse luchtaanval op een huwelijksfeest in Iran, waarbij vier doden vielen, onder wie een kind.

In een verklaring op de Iraanse staatsomroep IRIB stelt de Revolutionaire Garde dat onder meer een reparatiewerkplaats en magazijnen met technische apparatuur zijn vernietigd. ⁠Ook zouden brandstoftanks op de basis in brand zijn geraakt en meerdere Amerikaanse militairen zijn omgekomen. De beweringen over slachtoffers en schade zijn niet onafhankelijk bevestigd.

Wel meldden veiligheidsbronnen aan persbureau Reuters dat drones drie kampen van Iraans-Koerdische oppositiegroepen nabij Erbil hebben geraakt. Daarbij werden geen slachtoffers gemeld. ⁠

Ook Bahrein, Jordanië en Koeweit hebben in de nacht van dinsdag op woensdag te maken gekregen met aanvallen vanuit Iran. In Bahrein wordt mensen opgedragen schuilplaatsen op te zoeken, nadat Iran liet weten een grootschalige droneaanval te hebben uitgevoerd op de luchtmachtbasis Sjeik Isa.

In Koeweit laat het leger weten te reageren op droneaanvallen. Volgens het leger zijn alle explosies die mensen horen het gevolg van luchtverdedigingssystemen die de drones onderscheppen. Jordanië kreeg te maken met dertien raketten in het luchtruim. Tien daarvan werden onderschept. De overige drie kwamen neer in afgelegen gebieden.