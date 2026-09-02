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Sandra Bullock en Keanu Reeves gaan toch geen derde film maken

02 sep , 3:45Entertainment
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Keanu Reeves en Sandra Bullock zijn voorlopig niet samen op het witte doek te zien. Dat heeft Bullock gemeld op de rode loper bij de première van Practical Magic 2 in Los Angeles.
Eerder spraken beide acteurs de hoop uit dat zij na Speed (1994) en The Lake House (2006) nogmaals samen in een film zouden spelen. Maar "er is op dit moment niets", aldus Bullock.
"Er is altijd de hoop op een goed project, maar er is nu geen concreet project met Keanu. Maar we hebben altijd een brievenbus en een bus." Hiermee verwees de actrice naar The Lake House en Speed.
De afgelopen jaren werden er verschillende projecten genoemd waar de namen van Bullock en Reeves aan werden verbonden. Zo maakte The Hollywood Reporter in 2025 melding van een romantische thriller waaraan zij zouden werken en suggereerde de Nederlandse regisseur Jan de Bont dat hij wel open zou staan voor een derde Speed-film.
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