Iran zegt Amerikaanse Vijfde Vloot in Bahrein te hebben bestookt

TEHERAN (ANP/RTR) - De Iraanse Revolutionaire Garde heeft laten weten dat zij faciliteiten van de Amerikaanse Vijfde Vloot in Bahrein heeft bestookt. Het ging daarbij volgens de Iraanse militaire elite-eenheid om installaties voor bevelvoering en aansturing, logistiek, brandstofvoorziening en militair materieel.

De actie was een reactie op wat de Garde omschreef als Amerikaanse activiteiten in de Indische Oceaan en Amerikaanse pogingen om controle te krijgen over de Straat van Hormuz en scheepvaartroutes te beperken.

De Garde waarschuwde dat als Washington zou proberen de olie- en gasexport uit de regio te blokkeren door maritieme routes te beheersen, ook andere exportroutes die de belangen van de VS en hun bondgenoten dienen, zouden kunnen worden afgesloten. De energie-export uit de regio is volgens de Garde "voor iedereen of voor niemand".

Eerder op woensdag meldde het ministerie van Binnenlandse Zaken van Bahrein dat het luchtalarm er was afgegaan.