Iran zegt vergeldingsaanvallen in Midden-Oosten te staken

TEHERAN (ANP/AFP) - Iran bevestigt dat het is gestopt met vergeldingsaanvallen op landen in het Midden-Oosten waar de Verenigde Staten troepen hebben gelegerd. De aanleiding is dat de VS na ongeveer twee weken het bombarderen van Iran hebben gestaakt.

"Die aanvallen gingen door tot twee nachten geleden, maar de afgelopen twee nachten hebben de Amerikanen hun aanvallen gestaakt", zei een Iraanse legerwoordvoerder. Daarom zouden vergeldingsaanvallen niet meer nodig zijn.

De aanvallen van de afgelopen tijd hebben het diplomatieke proces tussen Iran en de VS ontregeld. Nadat ze hadden afgesproken over vrede te onderhandelen, raakten de landen toch weer in conflict over scheepvaart in de Straat van Hormuz.

De krant The New York Times schrijft op basis van anonieme bronnen dat de Amerikaanse president Donald Trump vooralsnog afziet van verdere escalatie. Daarbij zou meespelen dat er zorgen zijn over het opraken van luchtafweerraketten.