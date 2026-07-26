Kacey Musgraves schrapt drie optredens van nieuwe tour

Kacey Musgraves heeft drie concerten van haar aankomende Middle of Nowhere Tour geschrapt. Dat meldt het Amerikaanse muziektijdschrift Billboard. Waarom de optredens zijn geannuleerd, is niet bekend.

Een van de geannuleerde optredens is de openingsshow van de tour, die op 20 augustus in Chicago zou plaatsvinden. Ook de concerten in Boston op 29 augustus en 2 september gaan niet door. De 38-jarige Musgraves heeft geen toelichting gegeven op de annuleringen.

Tickethouders zijn via Ticketmaster geïnformeerd dat het aankoopbedrag automatisch wordt teruggestort. In alle drie de steden staan wel nog andere optredens van Musgraves gepland.

De Middle of Nowhere Tour staat in het teken van het gelijknamige album van de zangeres. De tournee loopt naar verwachting tot eind oktober.