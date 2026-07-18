Iran: zeker 50 burgerdoden door recente Amerikaanse aanvallen

TEHERAN (ANP/DPA/BELGA) - Sinds de nieuwe escalatie in de Golfregio zijn door Amerikaanse luchtaanvallen zeker vijftig burgerdoden gevallen, meldt de Iraanse regering. Ook zijn meer dan vijfhonderd mensen gewond geraakt.

Volgens de woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Hossein Kermanpour, liggen op dit moment nog 37 mensen in het ziekenhuis. 460 mensen zijn uit het ziekenhuis ontslagen, schrijft hij op X.

Over het aantal militairen dat is omgekomen is niets bekendgemaakt. De Iraanse regering geeft doorgaans alleen informatie over burgerslachtoffers.

Het geweld tussen de VS en Iran laaide eind juni opnieuw op. Het Amerikaanse leger richt zich met name op de zuidelijke kustprovincies van Iran. Alleen al in de olierijke industrieprovincie Khuzestan, in het zuidwesten, registreerden de autoriteiten volgens persbureau Tasnim de afgelopen tien dagen aanvallen op 95 locaties. Als reactie op de aanvallen voert het Iraanse leger aanvallen uit op Amerikaanse doelen in de Golfregio.