Vriendin Mick Harren heeft ziekenhuis weer verlaten

Kim, de vriendin van Mick Harren, heeft zaterdag het ziekenhuis weer verlaten. Dat heeft de volkszanger aan het ANP gemeld. "Ze is heel goed behandeld, nu begint thuis de periode van herstel", zegt Harren. "Ze was bijna dood geweest."

Kim moest na de bevalling worden geopereerd nadat de placenta niet los was gekomen. Ze verloor daarbij veel bloed. Daarna lag zij enige tijd op de intensive care en moest ze kunstmatig worden beademd.

Volgens Harren moet zijn vriendin nu zeker zes weken rust houden om te herstellen van alle complicaties.