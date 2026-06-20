Israël bevestigt nieuwe aanvallen in zuiden van Libanon

JERUZALEM (ANP/AFP/RTR/DPA) - De Israëlische krijgsmacht bevestigt dat het doelen van Hezbollah bestookt in het zuiden van Libanon. Dat zou een reactie zijn op raketaanvallen door die pro-Iraanse groep.

"Gedurende de nacht heeft de terroristische organisatie Hezbollah meer dan vijftig projectielen afgevuurd op Israëlische troepen in het zuiden van Libanon", zegt een militaire functionaris. "Als reactie op de aanvallen bestookt de krijgsmacht sindsdien terroristische doelen van Hezbollah in Zuid-Libanon."

Libanese media melden dat de nieuwe Israëlische aanvallen aan zeker negen mensen het leven hebben gekost. Een van de doden is naar verluidt een Libanese militair. De aanvallen volgen op berichten dat Hezbollah en Israël hadden ingestemd met een staakt-het-vuren.

De aanhoudende strijd wordt gezien als struikelblok in het vredesproces tussen de Verenigde Staten en Iran. Iran zou vrijdag hebben afgezien van geplande gesprekken met de VS in Zwitserland uit onvrede over de situatie in Libanon.