Minions-fan George Lucas heeft rol in derde Minions-film

George Lucas, de bedenker van Star Wars, zal te horen zijn in de derde Minions-film Minions & Monsters die vanaf 1 juli in de bioscopen draait. Dat heeft animatiestudio Illumination bevestigd, melden meerdere Amerikaanse media. Het is de eerste keer dat Lucas actief is in de filmwereld, sinds hij zijn pensioen in 2012 aankondigde door Lucasfilm aan Disney te verkopen.

In gesprek met entertainmentwebsite Collider vertelt Chris Meledandri, de CEO van Illumination, dat hij Lucas twee jaar geleden ontmoette. "De aanleiding voor die ontmoeting was zijn enorme liefde voor de films van Illumination, en dan specifiek Despicable Me, en nog specifieker: de Minions. Het was geweldig om dat te horen en te delen met het team, want hij is iemand voor wie de hele studio grenzeloos respect koestert."

Het idee om hem te vragen ontstond tijdens het schrijven van een nieuw personage voor de film, vervolgt Meledandri. "Ik had geen idee of hij het zou doen, maar ik kreeg razendsnel een 'ja'." Ook verklapte hij dat Lucas in een toekomstig Minions-project opnieuw wil meedoen. "We zijn dolblij dat hij in de film zit", aldus Meledandri. Verdere details over het personage van Lucas zijn niet bekendgemaakt.

De derde Minions-film speelt zich af in het oude Hollywood van de jaren 20. Daar ontdekken de Minions hun liefde voor films. Tijdens hun zoektocht naar angstaanjagende monsters voor hun eigen monsterfilm, laten ze per ongeluk echte monsters los in de wereld.