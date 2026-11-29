MADAMA (ANP/AFP) - Israëlische troepen hebben zaterdag tijdens een inval op de bezette Westelijke Jordaanoever een Palestijnse man gedood, melden het Israëlische leger en Palestijnse functionarissen.

Volgens het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid werd de 57-jarige Hikmat Mohammed Faraj gedood door Israëlisch vuur in het dorp Madama, ten zuiden van Nablus. Faraj werd met scherpe munitie in de borst geschoten en overleed in een ziekenhuis in Nablus, aldus de Palestijnse Rode Halve Maan.

Een ooggetuige vertelde AFP dat Israëlische militairen Faraj tijdens een inval in zijn huis neerschoten. Volgens hem sloegen de soldaten ook de vrouw, dochter en schoondochter van Faraj. Het Israëlische leger liet AFP weten dat zijn troepen tijdens een operatie in Madama een gebouw waren binnengegaan waaruit "stenen naar de soldaten werden gegooid".