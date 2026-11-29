TAIPEI (ANP/RTR) - De Chinese regering heeft zondag laten weten dat "hereniging" niet te stoppen is. Het land reageerde daarmee op de lokale verkiezingen in Taiwan, waarin de regerende Democratische Progressieve Partij (DPP) het aantal steden en provincies onder haar bestuur verdubbelde. Een belangrijke ideologische pijler van de partij is de nadruk op de eigen Taiwanese identiteit.

China beschouwt het democratisch bestuurde Taiwan als zijn eigen grondgebied en heeft het gebruik van geweld om het eiland onder zijn controle te brengen nooit uitgesloten.

Het Chinese Taiwan Affairs Office zei in een verklaring kennis te hebben genomen van de verkiezingsuitslag, maar dat "hoe de binnenlandse politieke situatie op het eiland ook verandert, het de richting en de trend van de verdere ontwikkeling van de uitwisseling tussen beide kanten van de Straat van Taiwan niet kan veranderen", aldus het kantoor.

"Bovendien kan het de historische tendens niet tegenhouden dat het moederland herenigd moet worden en onvermijdelijk ook herenigd zal worden", voegde het kantoor toe.