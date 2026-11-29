TEL AVIV (ANP/AFP) - Het Israëlische militaire openbaar ministerie heeft de doodstraf geëist tegen een Palestijn die in september een Israëliër zou hebben doodgeschoten. Dat heeft het leger zondag bekendgemaakt. Mocht het tot een veroordeling komen, dan zou dat de eerste keer zijn dat deze straf wordt opgelegd aan een Palestijn. De aanklacht is gebaseerd op een wetswijziging in mei van dit jaar.

De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, de uiterst rechtse Itamar Ben-Gvir, prees het besluit van het militaire openbaar ministerie. "Elke terrorist die anderen schade berokkent, zal worden geëxecuteerd", zei Ben-Gvir, wiens partij de strengere wet indiende, in een videoboodschap op sociale media. "Het is juist, het is moreel, het is reëel, het is belangrijk en het werkt afschrikwekkend."

Israël schafte in 1954 de doodstraf af voor moord, al bleef deze wel oplegbaar voor onder meer hoogverraad, genocide en misdrijven tegen de menselijkheid, aldus het in de VS gevestigde Death Penalty Information Center.