SITTARD-GELEEN (ANP) - Sc Heerenveen heeft een lange ongeslagen reeks van Fortuna Sittard ten einde gebracht met een miraculeuze uitzege. De Friezen stonden in de voorlaatste minuut van de wedstrijd nog met 1-0 achter, maar scoorden in de slotminuten twee keer: 1-2.

Het was de zesde zege op rij voor de ploeg van trainer Robin Veldman, die volop meedoet in de subtop van de Eredivisie en zelfs naar voorlopig de vierde plaats klom. Fortuna handhaafde zich ondanks de nederlaag op de zevende plaats.

Justin Hubner zette kort na rust de Limburgers op voorsprong. In de slotfase drong Heerenveen steeds meer aan. Na een afgekeurde goal van Dylan Vente volgden alsnog twee treffers; eerst was er een eigen doelpunt van Rodrigo Guth, daarna een raak schot van Luca Oyen.