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Israël heropent grensovergangen Gaza

08 jun , 20:06Buitenland
anp080626183 1
ANP
JERUZALEM (ANP) - Israël heropent twee belangrijke grensovergangen naar Gaza, meldt de Israëlische overheidsdienst COGAT. De grensovergangen werden gesloten als "veiligheidsmaatregel" nadat Iran zondagavond nieuwe aanvallen uitvoerde op Israël.
Het gaat om de grensovergang Kerem Shalom tussen Israël en Gaza, en de grensovergang Rafah tussen Gaza en Egypte. Hulporganisaties als het Rode Kruis en CARE reageerden bezorgd op de sluiting, omdat er hierdoor geen hulpgoederen konden worden geleverd in het Palestijnse gebied.
COGAT meldt dat Kerem Shalom dinsdag heropent voor de "geleidelijke binnenkomst van humanitaire hulp in de Gazastrook". Ook de grensovergang bij Rafah gaat weer open, voor "beperkt personenverkeer in beide richtingen".
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