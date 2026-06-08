Marius Borg Høiby is blij dat de rechter zijn verzoek tot het schorsen van zijn voorarrest heeft ingewilligd. Hij hoopt dat het gerechtshof in de komende dagen tot hetzelfde oordeel komt, heeft zijn advocaat Petar Sekulic tegen Noorse media gezegd.

De rechtbank in Oslo stemde maandag in met het verzoek van Høiby om vrijgelaten te worden om bij zijn ernstig zieke moeder, kroonprinses Mette-Marit, te kunnen zijn. Voorlopig moet hij echter nog wachten tot hij de gevangenis mag verlaten, omdat het Openbaar Ministerie in beroep is gegaan. Volgens Sekulic was Høiby daarop voorbereid. Het beroep dient op zijn vroegst dinsdag of uiterlijk woensdag.

Høiby zit al meer dan vier maanden in voorlopige hechtenis. Eerdere pogingen om vrij te komen mislukten. Volgens Sekulic zijn de omstandigheden veranderd, gelet op de gezondheidssituatie van Mette-Marit. De rechter ging daarin mee. Die was maandag van mening dat het "buitenproportioneel ingrijpend" is om Høiby op dit moment vast te houden. Bovendien is de kans op recidive momenteel klein, staat in het oordeel.

De oudste zoon van de kroonprinses kan waarschijnlijk niet lang genieten van zijn vrijheid, mocht ook het gerechtshof zijn voorarrest schorsen. Maandag volgt de uitspraak in zijn strafzaak. Het Noorse OM eiste een celstraf van zeven jaar en zeven maanden.