Israël kondigt nieuwe aanvallen in Zuid-Libanon aan

JERUZALEM (ANP/AFP) - Het Israëlische leger (IDF) heeft nieuwe aanvallen op Zuid-Libanon aangekondigd. Volgens Israël heeft Hezbollah het staakt-het-vuren geschonden en worden daarom doelen van die militante beweging aangevallen.

De IDF zei afgelopen nacht meerdere raketten uit de lucht te hebben geschoten. Die zouden door Hezbollah zijn afgevuurd op het noorden van Israël. Het Israëlische leger heeft nu evacuatiebevelen uitgevaardigd voor zeven dorpen in het zuiden van Libanon.

Israël en Hezbollah beschuldigen elkaar voortdurend van schendingen van het bestand dat sinds half april geldt. Volgens het Libanese ministerie van Gezondheid zijn sindsdien nog honderden Libanezen gedood bij Israëlische luchtaanvallen. Israël voert niet alleen veel luchtaanvallen uit op het zuiden van Libanon, maar is ook verder opgerukt in dat gebied.