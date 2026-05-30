Tennisser Zverev verwart tegenstander De Jong met Frenkie

PARIJS (ANP/DPA) - De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft zijn komende tegenstander Jesper de Jong op Roland Garros verward met voetballer Frenkie de Jong. De nummer 3 van de wereld werd na zijn gewonnen partij in de derde ronde tegen de Fransman Quentin Halys gevraagd naar zijn nieuwe rol als favoriet, na de uitschakeling van Jannik Sinner en Novak Djokovic. "Ik weet niet hoe vaak ik het nog moet zeggen, maar ik speel mijn volgende partij tegen Frenkie de Jong en de rest interesseert me niet."

Zverev (29) stond de pers rond 01.30 uur te woord, nadat zijn partij tegen Halys vlak daarvoor was afgelopen. "Ik ben heel blij met mijn niveau aan het eind van de wedstrijd en dat ik om 01.00 uur klaar was en niet om 03.00 uur. Maar ik wil me alleen concentreren op wat ik kan beïnvloeden en dat zijn mijn wedstrijden."

Zverev won nog nooit een grandslamtoernooi, maar is nu in Parijs als enige overgebleven van de mondiale top 5. Carlos Alcaraz meldde zich voor het toernooi af met een blessure, de Amerikaan Ben Shelton is ook al uitgeschakeld.