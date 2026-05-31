Israël kondigt uitbreiding grondoperaties in Libanon aan

31 mei , 7:11Buitenland
ANP
TEL AVIV (ANP/AFP) - Het Israëlische leger heeft zondag bekendgemaakt dat het bezig is zijn grondoperaties in het zuiden van Libanon uit te breiden. De operatie in Beaufort Ridge en het gebied van Wadi al-Saluki is enkele dagen geleden al begonnen, aldus de verklaring.
Grondtroepen zijn volgens het Israëlische leger de Litani-rivier overgestoken en trekken nu verder op naar "extra gebieden".
Israël voert ook luchtaanvallen uit op het zuiden van Libanon. De Libanese premier Nawaf Salam veroordeelde zaterdag de "gevaarlijke en ongekende escalatie" door Israël.

